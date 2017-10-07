Кукуй, гаси

В ночь на 8 октября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 216, обещающий стать самым ярким событием года. За титул временного чемпиона в легком весе поспорят Тони Фергюсон и Кевин Ли, а Рэй Борг попытается отнять пояс короля суперлегкого дивизиона у Деметриуса Джонсона. «Лента.ру» — об этих и других боях UFС 216.

В погоне за Макгрегором

В омраченный недавними трагическими событиями Лас-Вегас возвращается Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), и на этот раз Дана Уайт со товарищи приготовили для любителей смешанных единоборств нечто особенное: турнир UFC 216 обещает стать самым интересным за последний год.

В его рамках пройдут сразу два поединка с приставкой «супер». За титул временного чемпиона UFC поспорят опытнейший легковес Тони Фергюсон и буквально прорубивший себе путь в топ дивизиона Кевин Ли, а 24-летний вундеркинд Рэй Борг попробует отнять пояс чемпиона в суперлегком весе у лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории Деметриуса Джонсона.

Главный событием вечера станет бой Фергюсона и Ли. 33-летний Эль Кукуй выйдет в октагон после почти годового простоя: в последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2016-го, Тони разделался с бывшим чемпионом Рафаэлем Дос Аньосом и после этого оказался вне игры, но не по своей вине. Долгожданный поединок с Хабибом Нурмагомедовым не состоялся в третий раз подряд — в начале марта российский боец переборщил со сгонкой веса в преддверии боя и угодил в больницу. Поединок отменили, что не только затуманило перспективы непобежденного Нурмагомедова в UFC, но и вынудило Фергюсона ржаветь в ожидании следующего достойного соперника. Ведь Конор Макгрегор, встречи с которым безуспешно жаждут и Фергюсон и Нурмагомедов, тогда все еще находился в отпуске из-за беременности подруги.

Ли, напротив, минувшие 12 месяцев провел сверхпродуктивно: за этот период он успел принять участие в трех боях и во всех трех одержал победу удушающим приемом. Кевин прорвался на вершину дивизиона очень быстро, и вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что он не заслужил шанса в чемпионском бою (пусть и за временный титул). За последние три года 25-летний уроженец Детройта одержал наибольшее среди всех легковесов UFC количество побед — девять и потерпел единственное поражение.

Кевин Ли Фото: Brandon Magnus / Zuffa LLC / Zuffa LLC via Getty Images

На стороне Ли напор, молодость и прекрасные борцовские навыки. В настоящий момент Кевин — второй среди легковесов UFC по количеству проведенных тейкдаунов (25). Он не просто переводит соперников в партер, но действует агрессивно, постоянно ищет способы досрочно завершить поединок. Как оказалось, особую любовь американец испытывает к удушению сзади. Он пробовал применить этот прием восемь раз в карьере, что является рекордным для дивизиона показателем.

Фергюсон выше Ли, зато у него длинее руки. Кевин опасен не только борьбой, но и боксерскими навыками. Так же, как и Фергюсон, Ли славится умением атаковать в стойке, его защита небезупречна. Тем не менее время, проведенное в тренировках с Дьюи Купером в боксерском зале Флойда Мэйуэзера, дает о себе знать, и ударная техника Ли улучшается от боя к бою.

При этом вряд ли Кевин захочет долго оставаться в стойке. Тони слишком опасен (половина его побед в профессиональной карьере одержана нокаутами) для любого оппонента, включая Ли. В данный момент Фергюсон — обладатель самой длинной серии побед среди легковесов (9). В последний раз Эль Кукуй проигрывал аж в мае 2012 года (судейским решением Майклу Джонсону).

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Любой, кто уверен, что 33 года — солидный (или даже предпенсионный) возраст для бойца ММА, может смело обращаться к Фергюсону. Американец славится выносливостью: пять поединков в UFC с его участием завершались судейским решением (четыре из них были трехраундовыми, один — пятираундовым). Доказательство невероятной готовности Тони — количество выбрасываемых им ударов. По статистике, во время поединков Фергюсон наносит 5,22 удара за минуту, что ставит его на пятое место по этому показателю в дивизионе. Трудно представить, что в таком темпе боец способен отработать на протяжении пяти пятиминутных раундов, а для Тони это семечки.

Отдельно стоит отметить неординарную защиту Фергюсона. Тони настолько непредсказуем, что иногда, похоже, удивляет самого себя. То включает режим Мохаммеда Али и избегает урона, уклоняясь от ударов соперника, то крутит сальто, сводя на нет попытки оппонентов перевести его в партер. Эксперты отмечают, что такую технику невозможно отточить на тренировках, это природный талант Фергюсона.

Тони не побывал в нокауте ни разу за 26 боев. Когда Фергюсона подводит реакция, его спасает крепкая челюсть. Американский боец активно идет вперед, не боится разменов и чаще всего в этом преуспевает. Тони удавалось «перебить» каждого соперника. Как правило, Фергюсон, даже пропуская мощные комбинации, умудряется нанести оппоненту более значимый урон.

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Фаворитом поединка считается Фергюсон; Ли выступает в роли андердога. На кону стоит не только репутация и титул временного чемпиона, но и вероятная встреча с Макгрегором. Возможно, в гонку за право встретиться с ирландцем включится Нурмагомедов (в том случае, если боссы UFC «реабилитируют» россиянина). Хабиб утверждает, что выбьет дурь из победителя боя Фергюсон — Ли уже в декабре. Правда, если американцы устроят настоящую рубку, восстановиться за пару месяцев они едва ли успеют.

Могучий Мышонок

Другой важнейший бой UFC 216 — американское «дерби» Деметриуса Могучего Мышонка Джонсона и Рэя Борга. Они должны были встретиться месяц назад в рамках UFC 215, но поединок отменили из-за болезни Борга. Его медицинский штаб специально уточнил, что речь шла о вирусной инфекции, никак не связанной со сгонкой веса. Впрочем, эксперты тут же парировали: в период сгонки веса организм спортсменов испытывает неслабый стресс, так что связь между двумя явлениями не исключена.

На этот раз все вроде бы здоровы. В случае победы 31-летний Джонсон может побить рекорд бразильца Андерсона Силвы по протяженности серии успешных защит титула — в данный момент у обоих по 10 побед в ранге чемпионов UFC.

Деметриус Джонсон (справа) Фото: Jamie Squire / Getty Images

На стороне Могучего Мышонка огромный опыт — на своем веку в суперлегком дивизионе он, похоже, успел подраться со всеми возможными соперниками. Деметриус универсален и одинаково хорош как в стойке, так и в партере. Его статистика — яркое тому подтверждение: американец нанес оппонентам наибольшее количество значимых ударов в своей весовой категории (914) и занимает четвертое место по числу проведенных тейкдаунов во всем UFC (65). Помимо всего прочего Джонсон владеет солидным преимуществом в длине рук.

Учитывая, что Джонсон смел с пути почти всех возможных соперников, кандидатура 24-летнего Борга выглядит вполне достойно. Рэй одержал две победы кряду и получил шанс помериться силами с чемпионом.

При определенном раскладе он сможет оказать Могучему Мышонку достойное сопротивление, а хватит ли его на большее — покажет только бой. Борг неплохо защищается, занимая второе место по количеству пропущенных ударов в минуту в своей весовой категории (1,7). Обладая великолепной борцовской базой, Рэй не стесняется этим пользоваться. Он является лидером дивизиона по времени контроля в партере — 38 процентов и держится на второй строчке по количеству попыток удушения — 11. Кроме того, он раскрепощен в психологическом плане — большее давление оказывается на чемпиона, который не проигрывает уже на протяжении пяти лет. А каждая серия, как известно, рано или поздно прерывается.

Безоговорочным фаворитом у букмекеров считается Джонсон. Спорить с ними трудно. Изменить расклады может только Борг.

Камбэк Вердума и испытание Бибулатова

В андеркарде пройдет встреча бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердума с американцем Дерриком Льюисом. Поединок интересен прежде всего тем, сможет ли 40-летний Вердум заткнуть критиков и вернуться в гонку за право взять реванш у нынешнего чемпиона Стипе Миочича.

Любимец главы Чечни Рамзана Кадырова и член бойцовского клуба «Ахмат» (не удивляйтесь, это все про Фабрисио) в хорошей форме, ему вполне по силам победить решившего возобновить карьеру Льюиса. Если Вердум не поймает тяжелый удар американца в стартовой пятиминутке, то, вероятнее всего, сможет перебить его и выиграть за счет лучших кондиций. Впрочем, недооценивать соперника бразильцу уж точно не стоит: 32-летний Льюис нокаутировал не одного тяжеловеса UFC.

Будет на что посмотреть и российским болельщикам: в UFC 216 примет участие другой представитель клуба «Ахмат» Магомед Бибулатов. Непобежденный боец, владеющий чемпионским поясом организации World Fighting Championship Akhmat, встретится с ветераном UFC Джоном Морагой. Бибулатов, дебютировавший в промоушене боем с Дженелом Лаусой весной 2017-го, должен победить соперника, чтобы оправдать выданные ему авансы и продвинуться вверх в рейтинге суперлегкого дивизиона.