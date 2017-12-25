Нурмагомедов назвал соперника и сроки боя за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах после боя с бразильцем Эдсоном Барбозой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова россиянина в понедельник, 25 декабря, приводит ТАСС.

«Это [бой против Барбозы] претендентский бой. В UFC мне сказали, что если я выиграю бой, то в марте-апреле дерусь с Тони Фергюсоном за пояс», — сказал Нурмагомедов.

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29-летний россиянин встретится с Барбозой 30 декабря в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 219. На счету Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках по правилам ММА. Барбоза провел 23 боя, в которых 19 раз победил и четырежды проиграл.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести бой 4 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. Поединок был отменен, так как россиянин попал в больницу из-за усиленной сгонки веса перед боем. У него появились провалы в памяти за сутки до поединка.

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