У Нурмагомедова родился сын

В семье российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова родился сын. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды Eagles Team, президентом которой является спортсмен.

Мальчик появился на свет 30 декабря. Рост и вес новорожденного не уточняются. Для Нурмагомедова это второй ребенок: он с супругой уже воспитывает девочку.

В ночь на 31 декабря боец вернется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и проведет поединок с бразильцем Эдсоном Барбозой. По словам Нурмагомедова, победитель получит возможность побороться с чемпионом Тони Фергюсоном, с которым россиянин должен был встретиться в марте. Тогда бой отменили, поскольку Нурмагомедов попал в больницу из-за интенсивной сгонки веса.

На счету Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках по правилам ММА. Барбоза провел 23 боя, в которых 19 раз победил и четырежды проиграл.

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