Боец Нурмагомедов рассказал о вскрывшем себе живот из-за пыток друге

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его друга Акима Кулиева несколько дней пытали. Об этом написал сам спортсмен в своем Instagram в субботу, 25 ноября, приложив фотографию окровавленного мужчины на носилках с раной на животе.

«Его не первый день мучают, и во время очередных пыток он вскрыл свой живот, говоря, что не подпишет то, что не сделал», — пишет Нурмагомедов.

По его словам, Кулиев и еще «пара человек» обвиняются в поджоге администрации Рутульского района Дагестана. Где именно происходили пытки, Нурмагомедов не сказал.

На сайте управления МВД по Дагестану в субботу сообщается о том, что задержанный по подозрению в поджоге местный житель 1984 года рождения сам нанес себе ранения осколками кафеля в область живота и руки. Уточняется, что инцидент произошел днем ранее, 24 ноября, в изоляторе временного содержания отделения МВД в Ахтынском районе.

«В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. По данному факту руководством отделения МВД России по Ахтынскому району назначено проведение служебной проверки», — говорится в сообщении.

Как уточняют в МВД, 5 ноября в доме у подозреваемого проходили обыски. В ходе следственных действий были изъяты шесть единиц оружия и наркотики. Возбуждены уголовные дела по факту хранения и сбыта оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 222 УК России) и по факту приобретения и хранения наркотиков в особо крупном размере (часть 2 статьи 228 УК России).

Пожар в здании администрации Рутульского района Дагестана произошел в ночь на 14 сентября.