Экс-глава наркоконтроля Вологды отделался условным сроком за пытки задержанных

Бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Вологде и четверых его бывших подчиненных осудили за превышение должностных полномочий. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«Следствием и судом установлено, что в марте-мае 2017 года подсудимые неоднократно превышали должностные полномочия, применяя насилие к гражданам, доставленным в их служебный кабинет, а также психологическое и физическое давление с целью склонить к сотрудничеству в рамках оперативно-розыскной деятельности», — говорится в сообщении.

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Пятеро фигурантов в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, в том числе группой лиц, с применением насилия или с угрозой его применения, с применением специальных средств»).

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроками от трех до четырех лет условно, а также каждый из подсудимых лишен права занимать должности в правоохранительных органах на сроки от двух до трех лет.

18 сентября стало известно, что четверо действующих и двое бывших сотрудников полиции Санкт-Петербурга арестованы в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и избиении задержанных.