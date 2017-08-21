Полицейский избил девушку за сообщение в СКР о его отказе спасать тонущего

В Ставропольском крае в отношении сотрудника местной полиции возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по Новоалександровскому району избил 25-летнюю девушку, сообщившую следствию о его бездействии. Мужчина якобы отказался спасать утопавшего человека.

«Таким способом полицейский хотел отмстить и запугать потерпевшую, заставив ее отказаться от ранее данных следователю СКР пояснений о его недостойном поступке», — говорится в пресс-релизе.

В июле суд в Туле признал сотрудника местной полиции Сергея Песенникова виновным в халатности в связи с убийством пяти человек, в том числе троих детей. Он приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

30 мая 2015 года поступил звонок от 11-летней девочки, которая сообщила, что в одном из домов поселка Косая Гора мужчина убил ножом ее бабушку, и попросила о помощи. Принявший звонок полицейский не выяснил у ребенка полные данные об обстоятельствах преступления. Песенников передал информацию в дежурную часть отдела полиции «Косогорское», при этом не предупредив стражей порядка, что реагировать на звонок нужно незамедлительно.