Четверых полицейских арестовали за избиение задержанных в Санкт-Петербурге

Четверо действующих и двое бывших сотрудников полиции Санкт-Петербурга арестованы в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и избиении задержанных. Об этом в понедельник, 18 сентября, в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили «Интерфакс».

Как следует из сообщения, пятеро фигурантов были отправлены в СИЗО на прошлой неделе. В понедельник Невский районный суд отправил в следственный изолятор шестого, оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции по Невскому району Кирилла Бородича. Никто из подозреваемых вину не признал.

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Помимо Бородича, фигурантами дела являются его коллеги — оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции по Невскому району Сергей Котенко и Александр Ипатов, а также исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко. Вместе с ними в СИЗО оказались бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска того же отдела Артем Морозов и Андрей Барашков.

«26 апреля Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя дубинки и электрошокер, а также прижигая его ноздри сигаретой», — отмечали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в дальнейшем полицейские сфальсифицировали документы, на основании которых мужчина был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Как следует из сообщения регионального управления СКР, Морозов, Котенко и Ипатов также подозреваются в нападении на букмекерскую контору на улице Дыбенко. В ночь на 18 мая они проникли в помещение, порвали паспорта находящихся там людей и доставили охранника в отдел полиции, требуя дать показания о «скупке им имущества, добытого преступным путем». При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний, подозреваемые отпустили потерпевшего.