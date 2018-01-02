Макгрегор пообещал убить домашних животных Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сделал новый выпад в сторону российского коллеги Хабиба Нурмагомедова. Запись он сделал на своей странице в Twitter.

«Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто. При этом только один раз», — написал Макгрегор. Ирландец приложил к посту фотографию. На ней он с чемпионским поясом убегает от Нурмагомедова, который едет верхом на медведе.

Ранее Нурмагомедов опубликовал мультик с участием Макгрегора. До этого бойцы устроили словесную перепалку в социальных сетях, обменявшись оскорбительными выпадами в адрес друг друга.

В конце августа Нурмагомедов бросил вызов Макгрегору, предложив провести бой в декабре 2017 года. Однако ирландец потребовал гарантий того, что россиянин уложится в вес.

В активе Нурмагомедова 25 побед в 25 боях. Следующий бой он проведет в апреле 2018 года, его противник пока неизвестен. 29-летний Макгрегор является чемпионом мира UFC в легком весе. В его арсенале 24 боя и 21 победа.

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