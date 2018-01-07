Менеджер Нурмагомедова рассказал о планах бойца

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов нацелен на бой с американцем Тони Фергюсоном, а не с Конором Макгрегором. Об этом рассказал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.

«Переговорил с Хабибом и хочу прояснить ситуацию. Мы сфокусированы на Тони Фергюсоне. Он заслужил того, чтобы ему следующему надрали задницу. Это заработал себе такое право. Что касается бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, то он может оставаться в боксе. Давай, до свидания», — написал Абдель-Азиз.

3 января Нурмагомедов заявил, что готов драться с Макгрегором бесплатно. Также он раскритиковал ирландца за то, что он может драться только с 45-летним Флойдом Мейвезером или «марихуана-парнем» Нейтом Диасом.

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2 января россиянин и ирландец обменялись оскорбительными выпадами в Twitter. Макгрегор в уничижительной манере отозвался о победе Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), назвав бойца из Дагестана «собачьим дерьмом». Россиянин предложил своему оппоненту заткнуться. На следующий день Нурмагомедов опубликовал мультфильм с участием Макгрегора. Ирландец в ответ пригрозил убить его домашних животных.

31 декабря Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе. Перед поединком боец заявил, что победитель встретится с американцем Тони Фергюсоном в бою за титул временного чемпиона в легком весе.

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