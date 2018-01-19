Бой Нурмагомедова и Фергюсона официально подтвердили

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном станет главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 223. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. Пресс-служба UFC не уточняет, будет ли в поединке разыгран титул чемпиона организации в легком весе. По информации ТАСС, на кону будет чемпионский пояс, который ныне принадлежит ирландцу Конору Макгрегору.

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Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться в марте 2017 года, однако поединок не состоялся. За несколько часов до взвешивания российский боец был госпитализирован из-за потери памяти, вызванной процедурой сгонки веса.

В активе 29-летнего россиянина 25 побед в 25 боях по правилам смешанных единоборств. 33-летний Фергюсон потерпел три поражения при 23 победах.

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