В UFC появится еще один Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом в Twitter-аккаунте сообщил бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар.

«Поздравляю одного из моих главных спарринг-партнеров Саида Нурмагомедова с подписанием контракта с UFC. Этот парень — суперзвезда, просто ниндзя. Отличное приобретение для UFC», — заявил Эдгар.

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25-летний Нурмагомедов планирует выступать в UFC в весовой категории до 125 фунтов (57 килограмм). До этого спортсмен выступал в лиге World Fighting Championship Akhmat (WFCA). В его активе 11 побед и одно поражение.

Саид является однофамильцем другого российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. На счету 29-летнего бойца 25 побед в 25 боях. Последнюю победу россиянин одержал 31 декабря над бразильцем Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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