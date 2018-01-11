Барбоза объяснил поражение от Нурмагомедова

Бразильский боец смешанного стиля Эдсон Барбоза назвал причины поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова бразильца приводит MMA Fighting.

«Я стал играть по правилам Нурмагомедова и поплатился за это. Если честно, не ожидал, что он сразу начнет меня поджимать. В прошлых боях Хабиб постоянно отступал перед тем, как выполнять тейкдауны. К такому поведению я был готов, но он избрал другую тактику и смог меня удивить. Несмотря ни на что, я верил в себя до конца. Говорил себе: "Брат, если он даст мне шанс, я закончу бой"», — сказал Барбоза.

31 декабря Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе. Он владел преимуществом на протяжении всего поединка и выиграл единогласным решением судей.

На счету 29-летнего россиянина стало 25 побед в 25 боях. Бразилец проиграл в пятый раз в карьере, также в его активе 19 побед.

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