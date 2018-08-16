Украинский министр оценил выходку своего футболиста в матче со «Спартаком»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал в Facebook действия защитника греческого ПАОК Евгения Хачериди, который по окончании матча со «Спартаком» показал российским болельщикам щитки с флагом Украины.

«А давайте поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично! Так держать, казак!» — написал Жданов

«Спартак» проиграл ПАОК и выбыл из борьбы за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Счет по сумме двух встреч — 3:2 в пользу греков.

Хачериди вышел на поле на 65-й минуте. После матча футболист продемонстрировал болельщикам «Спартака» свои щитки, на которых был изображен украинский флаг.

31-летний Хачериди выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2018 год. С 1 июля украинец защищает цвета греческого клуба.

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