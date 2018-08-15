Украинского игрока призвали наказать за выходку в матче со «Спартаком»

Член комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы Дмитрий Свищев полагает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен принять меры в отношении игрока ПАОК, украинца Евгения Хачериди, который продемонстрировал фанатам «Спартака» щитки с флагом Украины. Слова чиновника приводит RT.

«Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», — полагает Свищев.

«Спартак» не сумел переиграть ПАОК на своем поле и выбыл из борьбы за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Счет по сумме двух встреч — 3:2 в пользу греков.

Хачериди вышел на поле на 65-й минуте. После матча футболист продемонстрировал болельщикам «Спартака» свои щитки, на которых был изображен украинский флаг.

31-летний Хачериди выступал за киевское «Динамо» с 2007 по 2018 год. С 1 июля украинец защищает цвета греческого клуба.

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