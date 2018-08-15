Украинский футболист высказался о Крыме и отказался лезть в политику

Украинский полузащитник Александр Алиев, известный по выступлениям за московский «Локомотив», рассказал о своем отношении к вхождению Крыма в состав России. Слова хавбека передает Sport.ua.

«Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он — украинский», — отметил он. Алиев подчеркнул, что никогда не лез, не лезет и не будет лезть в политику.

14 августа 33-летний Алиев высказался относительно своей репутации алкоголика и дебошира. По его словам, во многом в этом виноваты СМИ. Однако, спортсмен при этом признал, что позволял себе расслабляться и гулял.

Помимо «Локомотива» Алиев также играл за киевское «Динамо». Футболист нередко оказывался в центре скандалов, связанных с нарушением режима.

Алиев — уроженец Хабаровска. У него есть российский паспорт.

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