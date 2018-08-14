Украинский футболист-дебошир списал свой алкоголизм на подлые языки

Украинский полузащитник Александр Алиев заявил, что журналисты и «подлые языки» создали ему образ алкоголика. Слова спортсмена передает Sport.ua.

«Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я не алкоголик. Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом», — заявил Алиев.

Полузащитник известен своей игрой за московский «Локомотив» и киевское «Динамо». Он отличался непростым характером и склонностью к нарушению спортивного режима. Алиев не раз оказывался в центре различных скандалов.

Так, в июне 2014 года он устроил пьяный дебош в одном из ночных клубов Киева. Игрок угрожал посетителям заведения оружием и был выставлен из клуба охраной. В настоящий момент он играет в украинской любительской лиге.

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