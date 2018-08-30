Российских олигархов наградили за любовь к родине и дружбу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил орденами российских бизнесменов Алишера Усманова и Вагита Алекперова. Об этом сообщает информагентство Uza.

Узбекистанский лидер наградил Усманова орденом «Эл юрт хурмати» («Всенародное признание и уважение») за вклад в развитие связей между этой республикой и Россией, реализацию крупных проектов в Узбекистане, создание в стране духовно-просветительских комплексов, содействие в развитии спорта и туристического потенциала Узбекистана, а также искреннюю любовь к Родине (Усманов является уроженцем города Чуст Наманганской области).

Президент «Лукойла» Алекперов был награжден орденом «Дустлик» («Дружба»). Отмечается, что он внес большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана, внедрение в отрасль передовых, инновационных технологий по добыче и глубокой переработке сырья, повышение экспортного потенциала Узбекистана, а также за реализацию крупных стратегических проектов и содействие в подготовке высококвалифицированных кадров.

23 августа сообщалось, что Усманов вложил в развитие футбольного клуба «Пахтакор» из Узбекистана около 20 миллионов долларов. Отмечалось, что в ближайшие годы планируется модернизировать стадион «Пахтакора» — стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

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