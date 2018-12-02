В сети случайно показали «Яндекс.Телефон»

Интернет-магазин «М.Видео» случайно разместил на своем сайте фотографии и описание «Яндекс.Телефона», официальная презентация которого должна состояться в среду, 5 декабря. Позже страницу со смартфоном удалили, однако информация осталась в кеше Google.

Как следует из представленных на сайте характеристик, телефон оснащен 5,35-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Snapdragon 630, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 64-гигабайтным накопителем. Основная камера смартфона имеет разрешение 16 мегапикселей, фронтальная — пять мегапикселей.

Также у телефона есть 3,5-миллиметровый разъем для наушников и порт USB Type-C. Стоимость устройства составляет 17 990 рублей.

О том, что «Яндекс» планирует выпустить собственный смартфон, стало известно в июле. Тогда сообщалось, что изготовителем товара числится зарегистрированная в Швейцарии компания «АО Яндекс Сервисез АГ».

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