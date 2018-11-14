Названа дата презентации секретного телефона «Яндекса»

Компания «Яндекс» на мероприятии 19 ноября представит собственный смартфон. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники.

В приглашении на презентацию указывается, что речь на ней пойдет не только о поисковике и технологиях, но и о новых продуктах. Информацию о предстоящем анонсе «Яндекс.Телефона» изданию подтвердили в самой компании и люди, близкие к трем розничным сетям.

Ранее в сети появилось изображение коробки «Яндекс.Телефона», на которой указано, что смартфон получит восьмиядерный процессор, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, а также 5,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Также он будет интегрирован с умным ассистентом «Алиса».

В августе текущего года сообщалось, что компания начала поиск ретейлеров для своего телефона и изначально планировала продавать его по цене 15 тысяч рублей. Позже стало известно, что стоимость устройства составит 20 тысяч рублей, а продавать его будут «М.Видео» и «Вымпелком».

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