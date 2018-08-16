«Яндекс» начал искать продавцов для своего секретного смартфона

«Яндекс» обсуждает продажу своего нового смартфона с компаниями МТС, «Мегафон», «Вымпелком», и группой «М.видео-Эльдорадо». Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, представители компаний подтвердили информацию о поступившем к ним предложении, однако не стали комментировать ход переговоров.

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Первую партию устройства «Яндекс.Телефон» модели YNDX-000SB планировалось импортировать в Россию осенью. По словам источников газеты, обсуждаемая цена аппарата составляла 14 тысяч 999 рублей, однако из-за роста курса доллара она увеличилась до 16 тысяч 999 рублей. При этом отмечается, что договориться о продажах пока не удается: «Яндекс» требует минимальных наценок на смартфоны. По некоторым данным, речь идет о 3-5 процентах, другой источник говорит о 8 процентах.

Информация о существовании «Яндекс.Телефона» появилась в июле — устройство заметили в реестре криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза. В компании не называют технические характеристики смартфона. Изготовителем товара числится зарегистрированная в Швейцарии компания «АО Яндекс Сервисез АГ».

10 июля начались продажи еще одного гаджета от «Яндекса» — «умной колонки» «Яндекс.Станция» на базе собственного голосового помощника. Первая партия устройств была распродана за день.

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