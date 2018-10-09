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Google выпустила нового «убийцу» iPhone

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Компания Google анонсировала новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL на собственном мероприятии в Нью-Йорке. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Во время презентации представители компании заявили, что создали смартфон с лучшей камерой на рынке. В качестве сравнения показали снимок на iPhone Xs, который был представлен в начале сентября.

Pixel 3 получил 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. У 3 XL смартфона OLED-экран с диагональю 6,3 дюйма, разрешением 2960х1440 точек и большим вырезом в верхней части под фронтальную камеру и разговорный динамик, как у iPhone Xs. Оба телефона получили процессор Snapdragon 845, 4 гигабайта оперативной 64/128 гигабайт встроенной памяти. У Pixel 3 аккумулятор на 2915 миллиампер-часов, у 3 XL — на 3430 миллиампер-часов.

У обоих смартфонов всего одна основная камера, но разработчики создали специальные алгоритмы и систему автоматической обработки снимков на основе ИИ. Помимо этого смартфоны получили функцию Super Rez Zoom, которая позволяет увеличивать снимки без потери качества. При этом фронтальная камера имеет сдвоенный модуль, один из которых широкоугольный.

Телефоны выпускаются в трех вариантах цвета корпуса: черный, белый и розовый. Предзаказы начнут принимать 9 октября, однако в России телефон продаваться официально не будет. Цена Pixel 3 начинается от 800 долларов, Pixel 3 XL — 900 долларов.

В августе 2018 года в сеть утекло большое количество снимков Pixel 3 XL. Несколько российских техноблогеров получили смартфоны от «добрых людей», однако они не стали публиковать обзоры устройств. По словам автора портала Rozetked Максима Хорошева, Google «за два месяца до выхода смартфона упустила партию готовых устройств».

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