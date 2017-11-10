Google поиздевалась над iPhone

Корпорация Google выпустила рекламный ролик про собственный смартфон Pixel 2, где сравнила его с iPhone.

Google перечислила плюсы своего смартфона и затронула одну из проблем, с которой сталкиваются обладатели гаджета Apple, — нехватку памяти на устройстве.

Как напомнила Google в ролике, все покупатели Pixel получат безлимитное хранилище оригиналов снимков и роликов в «облаке», правда, только до 2020 года.

Ранее Samsung выпустила рекламный ролик линейки смартфонов Galaxy, который практически полностью был посвящен недостаткам iPhone. По мнению авторов рекламы, смартфон Apple хуже конкурентов, так как не имеет поддержки стилуса и разъема для наушников.