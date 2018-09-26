Раскрыта реальная стоимость iPhone Xs

Специалисты TechInsights подсчитали стоимость компонентов iPhone Xs и назвали себестоимость смартфона. Исследование опубликовано на сайте компании.

Сообщается, что общая стоимость компонентов iPhone Xs Max на 256 гигабайт составляет 443 доллара (при рыночной цене смартфона в 1100 долларов), что на 48 долларов больше в сравнении с iPhone X на 64 гигабайта себестоимостью 395 долларов. Самым дорогим компонентом смартфона стал 6,5-дюймовый OLED-дисплей — 80,5 доллара. Чипсет Apple A12 Bionic стоит 72 доллара.

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Далее по стоимости идут память (64,5 доллара), корпус (58 долларов) и камеры (44 доллара). Самым дешевым компонентом оказался аккумулятор, который в Xs Max стоит 9 долларов, а в обычном iPhone X — 6,46 доллара. В исследовании TechInsights не учитывалась стоимость разработки устройства и ПО, а также затраты на логистику и маркетинг.

Apple представила новые iPhone Xs, Xs Max и Xr 12 сентября. Первые два смартфона оснастили OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма и разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же, как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Помимо этого, экраны обладают поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

iPhone Xr является упрощенной версией нового iPhone Xs. Так, у смартфона 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей и вырезом под разговорный динамик, фронтальная камера и другие сенсоры. Вместе с этим смартфон лишился поддержки 3D Touch. Корпус выполнен из алюминия, тогда как iPhone Xs получил стальную раму.

Продажи начнутся 21 сентября, в России — 28 сентября. Xr поступит в продажу на месяц позже. Стоимость Xs начинается от 88 тысяч рублей, Xs Max — от 97 тысяч, Xr — от 65 тысяч рублей.

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