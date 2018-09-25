В iPhone Xs нашли новый дефект

Владельцы смартфонов iPhone Xs и Xs Max начали жаловаться на слабый уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi. Об этом пишет MacRumors.

По словам пользователей, при первом включении телефона сигнал почти такой же, как на iPhone X и iPhone 8. Однако спустя несколько минут новый смартфон перестает передавать данные по LTE. Переключение LTE на 3G решает проблему, но при повторном включении сигнал снова ухудшается. Также на форумах появляются жалобы на слабый сигнал Wi-Fi на частоте 5 гигагерц.

По мнению некоторых владельцев устройств, проблема связана с переходом Apple на сотовые модули от Intel. Ранее компания выпускала телефоны с чипами от Qualcomm и Intel, но для новой модели оставили одного поставщика. Также предполагается, что проблема может быть вызвана ошибкой в ПО и вскоре Apple решит ее.

Ранее в сети появились жалобы на дефектные экраны новых iPhone. Пользователи пишут в сети, что дисплей iPhone Xs на минимальном значении яркости выглядит «ужасно». При нормальном значении проблем не возникает, но при уменьшении яркости цвета искажаются и черный превращается в бурый.

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