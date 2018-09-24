У экрана iPhone Xs нашли дефект

Владельцы новых смартфонов Apple пожаловались на бракованные экраны в iPhone Xs. Обсуждение проблемы ведется на Reddit.

Автор поста рассказал, что дисплей iPhone Xs на минимальном значении яркости выглядит «ужасно» и для сравнения приложил фотографию с iPhone X. Он отмечает, что при нормальном значении проблем не возникает, но при уменьшении яркости цвета искажаются и черный превращается в бурый. Владелец смартфона также отметил, что при сравнении отключил режимы True Tone и Night Shift, которые меняют цвета на более теплые.

Фото: Reddit

«Я не заметил этого в пятницу (день начала продаж новых iPhone — прим. "Лента.ру"), потому что не устанавливал минимальную яркость, но на следующий день сделал это, — пишет пользователь с ником u/Defying. — Это касается всего контента, например, темных фотографий и других приложений».

Пользователю посоветовали обратится в магазин Apple, чтобы ему поменяли дефектный смартфон.

В прошлом году, после выхода iPhone X, пользователи также столкнулись с проблемными дисплеями. Так, вскоре после начала продаж они начали жаловаться на зеленую вертикальную полоску. Также Apple признала проблемы с сенсором iPhone X, который перестает реагировать при холодной погоде.

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