Apple представила iPhone Xs с двумя SIM-картами

Корпорация Apple на собственной презентации анонсировала два новых iPhone — Xs и Xs Max. Запись с мероприятия доступна на сайте компании.

Смартфоны оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Помимо этого, экраны обладает поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Также Apple представила новый шестиядерный процессор A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с этим, смартфоны получили поддержку двух SIM-карт, одна из которых виртуальная eSIM. При этом в Китае будет продаваться версия с поддержкой двух физических карт.

Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный, белый и золотой. Вариантов накопителя также три: на 64, 256 и 512 гигабайт.

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