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Рассекречены подробности новых iPhone

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В сети опубликовали названия новых смартфонов Apple, которые будут представлены в среду, 12 сентября. Об этом пишет 9to5mac со ссылкой на пост в китайской соцсети Weibo.

Источник утверждает, что попал на закрытую презентацию крупнейшего китайского сотового оператора China Mobile. Там он сфотографировал слайд, на котором раскрываются подробности новых iPhone. Снимок подтверждает, что Apple выпустит три iPhone с экранами на 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма. Первые два будут называться iPhone XS и XS Plus, а третий — iPhone XC.

Также на слайде показана стоимость новых смартфонов: iPhone XS — 7388 юаней (75 тысяч рублей), XS Plus — 8388 юаней (85 тысяч рублей), XC — 5888 юаней (60 тысяч рублей).

В конце августа были опубликованы фотографии новых iPhone XS. Оба варианта iPhone XS будут продаваться в золотой расцветке. Кроме того, компания представит Apple Watch Series 4 с увеличенным дисплеем.

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