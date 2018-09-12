Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr

Apple представила самый дешевый iPhone в линейке 2018 года. Анонс состоялся на ежегодной презентации компании.

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iPhone Xr является упрощенной версией нового iPhone Xs. Так, смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей и вырезом под разговорный динамик, фронтальную камеру и другие сенсоры. Вместе с этим смартфон лишился поддержки 3D Touch. Корпус выполнен из алюминия, тогда как iPhone Xs получил стальную раму.

Он получил процессор Apple A12 Bionic, как в iPhone Xs. Однако у него всего одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. Смартфон будет выпускаться в шести цветах: желтый, красный, синий, коралловый, черный и белый.

Стоимость смартфона составляет 750 долларов. Продажи начнутся 21 сентября, а в России — 28 сентября.

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