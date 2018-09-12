Раскрыты российские цены на новые iPhone

Корпорация Apple объявила российские цены на новые iPhone Xs, Xs Max и Xr. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

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iPhone Xs, который получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, будет стоить в России от 88 тысяч рублей за версию на 64 гигабайта накопителя. iPhone Xs Max с 6,5-дюймовым экраном стоит 97 тысяч в минимальной комплектации. Смартфоны получили новый процессор Apple A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Двойная камера имеет разрешение 12 мегапикселей.

iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном стоит 65 тысяч рублей. Смартфон также имеет процессор A12 Bionic и выпускается в шести цветах: черный, белый, красный, желтый, синий и коралловый.

Продажи всех трех смартфонов начнутся в России 28 сентября.

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