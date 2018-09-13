Apple похоронила iPhone SE и X

Компания Apple убрала с официального сайта информацию об iPhone X, SE и 6s. Это означает, что производство и продажа смартфонов прекращены.

Материалы по теме Выворачивай карманы Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие

В среду, 12 сентября, компания провела презентацию, на которой показала новые смартфоны. После их анонса с сайта удалили «устаревшие» телефоны. Таким образом, на данный момент официально можно купить лишь iPhone Xs, Xs Max, Xr, 8 и 7. Компания также прекратила продажу аксессуаров для этих моделей.

Помимо этого, в комплекте с новыми iPhone не будет переходника с Lightning на 3,5-миллиметровый джек, и все актуальные смартфоны компании лишены разъема для наушников. Официальный переходник продается на сайте за 700 рублей.

Новые iPhone Xs и Xs Max получили OLED-дисплеи с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. iPhone Xr оснастили 6,1-дюймовым IPS-экраном. Все три смартфона работают на базе нового процессора Apple A12. Продажи Xs в России начнутся 28 сентября по цене от 88 тысяч рублей за Xs и 97 тысяч — за Xs Max. Xs Max в топовой комплектации на 512 гигабайт стоит 128 тысяч рублей. iPhone Xr будет продаваться 26 октября по цене от 65 тысяч рублей.

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