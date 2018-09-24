Новые iPhone не прошли проверку на прочность

Компания SquareTrade провела тест на прочность iPhone Xs и Xs Max. Ролик с испытаниями опубликован на официальном YouTube-канале компании.

В одном из тестов оба смартфона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае оба смартфона получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось практически полностью, тогда как у Xs Max оно покрылось трещинами. В результате специалисты заявили, что смартфон «очень уязвим к ударам, особенно к падениям, которые нанесут ему наибольшие повреждения».

По итогам всех тестов iPhone Xs получил 86 баллов из 100 возможных, что говорит о высокой хрупкости аппарата. У iPhone Xs Max показатель лучше — 70 из 100.