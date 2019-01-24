Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос о «Яндекс.Телефоне»

Журналисты попытались узнать мнение гендиректора Apple Тима Кука о российском телефоне «Яндекс.Телефон». В ответ на это он рассмеялся, передает РИА Новости.

«Я не слышал про него», — ответил Кук, встретить которого удалось на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Яндекс» выпустил свой первый смартфон в декабре 2018 года. Он получил 5,65-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек и восьмиядерный процессор Qualcomm 630. Устройство работает на Android 8.1 с надстройкой от «Яндекса» и интеграцией голосового ассистента «Алиса».

Стоит «Яндекс.Телефон» 18 тысяч рублей, его продажи начались на следующий день после анонса.

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