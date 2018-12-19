Секрет «самых успешных людей в мире» взбесил пользователей сети

Пользователи Twitter усомнились в справедливости исследования, которое гласит, что «самые успешные в мире люди» встают в четыре часа утра. Микроблогеры подвергли его критике и на примерах доказали, что далеко не все, кто встает так рано, успешны.

Дискуссия разгорелась после публикации журнала Inc. В ней личностный тренер Марсель Швантес (Marcel Schwantes) рассказывал, как правильно начинать свой день, чтобы повысить собственную продуктивность. «Большинство успешных людей в мире начинают свой день в четыре утра. Если вам это не по душе, вы все равно можете начать ваше утро в офисе с этих ежедневных ритуалов», — советовал Швантес, перечисляя правила утреннего распорядка. По его словам, раннее пробуждение практикуют глава Apple Тим Кук, соучредитель Ellevest Салли Кравчек, главный менеджер по мерчендайзингу и работе с клиентами сети универмагов Kohl's Мишель Гасс и гендиректор авиакомпании Virgin America Дэвид Куш.

У читателей Inc. возникли вопросы к автору материала и сотруднику службы SMM издания Inc. «Кроме, возможно, Тима Кука, никто из людей, упомянутых в этой статье, не может считаться одним из самых успешных в мире», — заметил журналист Натаниэль Сильвер (Nate Silver).

Пользователи принялись троллить автора, демонстрируя, что их тоже можно легко причислить к самым успешным людям мира. «Я обычно встаю, чтобы пописать около четырех часов утра. Это считается?» — вопрошает одна из читательниц. «Я просыпаюсь в четыре утра, потому что моя смена начинается в пять. Все еще ожидаю этого "успеха". Если только успех не выглядит как 38 долларов на моем текущем счете», — иронизирует Алекс Постон (Alex Poston) из Канзаса.

К дискуссии подключились родители младенцев, объявив себя самыми успешными, поскольку исправно просыпаются в четыре утра, чтобы успокоить своих малышей.

«А что, если ваше определение "успеха" включает в себя "не вставать в четыре утра"?» — снял напряжение турецкий журналист Бельге Эбири (Bilge Ebiri). Его ответ стал вирусным.

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