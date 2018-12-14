В сети разоблачили самые популярные страхи жителей планеты

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Пользователь Reddit под ником akhalwhocannotride предложил обсудить явления, которые не так ужасны, как о них говорят. Посетителям крупнейшего имиджборда настолько понравилась эта идея, что они вывели пост в топ ресурса, оставив под ним более 26 тысяч комментариев.

Абсолютным рекордсменом треда стал комментарий пользователя CynicalDick, написавшего о кажущихся на первый взгляд непреодолимыми проблемах с компьютером.

«Слушайте внимательно. Вы внимательно слушаете? Если ваш компьютер не работает, вот как это исправить. Это поразит вас. Серьезно, моя компания платит мне 500 долларов в час за исправление серверов клиентов, и это именно то, что я делаю (не шучу). Прочитайте сообщение об ошибке. Введите сообщение об ошибке в Google. Прочитайте и проанализируйте лучшие пять ответов. Это решает 95 процентов проблем. Для остальных пяти процентов — запаситесь 500 долларами и звоните мне», — раскрыл он «секрет».

SuzQP разоблачила страшилку о менопаузе и указала на положительные стороны этого периода. «Это немного пугает, но в то же время менопауза может быть облегчением. Нет больше неудобных или болезненных периодов (менструации), не надо беспокоиться о контроля над рождаемостью, больше нет беспокойства о поздней беременности. И общество вознаграждает ваши глупые шутки и странное поведение. Все любят забавную бабушку!» — пошутила она.

Среди самых популярных ответов на вопрос о том, что не так тяжело, как кажется, оказалась честность. «Быть честным в том, что ты чувствуешь, и признаваться в этом кому-либо. Просто скажи им, что ты сумасшедший, счастливый, расстроенный, возбужденный, что угодно. Просто будь откровенен», — посоветовал dennisvrector.

Одним из самых «залайканных» комментариев также стало предложение не бояться выходить в свет в одиночку, будь то супермаркет, «Икея», кинотеатр или кафе. Пользователи также призвали остальных не бояться стареть. «Время делает тебя смелее», — заключил юзер с ником 44problems.

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