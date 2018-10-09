Разоблачены главные мифы о женской красоте

Бьюти-эксперт австралийского фармацевтического бренда Priceline по имени Элисон разоблачила самые распространенные мифы о женской красоте, сообщает Daily Mail.

Во-первых, горячая вода не раскрывает поры, а только причиняет вред коже лица. По мнению косметологов, лучший способ уменьшить поры — тщательно умываться и следить, чтобы на лице не оставалось косметики.

Кроме того, сам по себе макияж не портит кожу и не становится причиной образования прыщей. «Нет ни одного исследования, которое бы доказало, что мейкап вызывает акне. Проблема может заключаться в том, как вы его наносите и снимаете», — объяснила Элисон.

Также выяснилось, что растирание парфюма на запястьях не только искажает аромат, но и заставляет его выветриваться быстрее. «Чтобы запах держался дольше, сначала наносите его на волосы, а затем — на любые другие точки», — рекомендовала специалист.

Материалы по теме Осень красит Какой макияж сделает женщин неотразимыми в новом сезоне

Многие полагают, что если сбрить волосы, то свежие вырастут более густыми и толстыми. По словам Элисон, первой после бритья на поверхности кожи появляется самая толстая часть волоса. Однако размер волосяной фолликулы измениться не может, волосы продолжают расти, и со временем истончаются.

Наконец, большинство женщин считает, что частая стрижка волос ускоряет их рост. На самом деле скорость роста зависит только от состояния здоровья человека. «Стрижка ни на что не влияет, они растут как обычно. Но когда организм недополучает питательных веществ, его второстепенные части — волосы и ногти — страдают первыми», — разъяснила Элисон.

В сентябре звездный стилист Люк Хершесон рекомендовал женщинам отказаться от расчески во время сушки волос. По его словам, плоская массажная расческа причиняет сильный вред влажным волосам. Поэтому перед тем, как делать укладку, необходимо полностью высушить волосы руками и феном.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!