Кристина Орбакайте изменила внешность и состарилась

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сделала короткую стрижку-пикси. Фотографию в новом образе она разместила в своем Instagram-аккаунте в четверг, 20 сентября.

«Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!» — поделилась Орбакайте в описании к посту.

Однако поклонники не одобрили новую прическу певицы, посчитав, что она ее старит.

«Прическа не молодит, к сожалению!» — высказались одни.

«Стрижка прибавила лет так пять. Для эксперимента, но с длинными лучше», — согласились другие.

«Черт знает что, а не прическа!» — раскритиковали третьи.

Однако на данный момент публикация Кристины Орбакайте собрала более семи тысяч лайков.

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В июле модные эксперты составили список стрижек, которые стали особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года. Одной из самых востребованных оказалась короткая пикси как у американской актрисы Зои Кравиц, а также полностью сбритые волосы как у британской модели Адова Абоах.

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