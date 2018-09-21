Кристина Орбакайте изменила внешность и состарилась

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сделала короткую стрижку-пикси. Фотографию в новом образе она разместила в своем Instagram-аккаунте в четверг, 20 сентября.
«Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!» — поделилась Орбакайте в описании к посту.
Однако поклонники не одобрили новую прическу певицы, посчитав, что она ее старит.
«Прическа не молодит, к сожалению!» — высказались одни.
«Стрижка прибавила лет так пять. Для эксперимента, но с длинными лучше», — согласились другие.
«Черт знает что, а не прическа!» — раскритиковали третьи.
Однако на данный момент публикация Кристины Орбакайте собрала более семи тысяч лайков.
В июле модные эксперты составили список стрижек, которые стали особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года. Одной из самых востребованных оказалась короткая пикси как у американской актрисы Зои Кравиц, а также полностью сбритые волосы как у британской модели Адова Абоах.