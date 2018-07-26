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Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

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Джессика Альба

Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Джинни» стала трендом среди знаменитостей. Об этом сообщает Vogue.

Персонаж Барбары Иден — Джинни — собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенной. Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.

Следующей была участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. В последнее время 37-летняя телезвезда часто появляется с высоким хвостом на макушке в повседневной жизни.

Американскую актрису Джессику Альбу также сфотографировали с той же самой прической в Нью-Йорке во вторник, 24 июля.

По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярному в 2018 году конскому хвосту и пучку на затылке.

В июне дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт заметили в Нью-Йорке с нарощенными волосами. Четырехлетнюю Норт Уэст сфотографировали с матерью по дороге в магазин сладостей Dylan's Candy Bar в Манхэттене. Длинные волосы девочки были выпрямлены и уложены в конский хвост — популярную прическу в стиле актрисы и певицы Арины Гранде.

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