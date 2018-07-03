Ценности
 
Последние новости
Россия подготовилась к созданию альтернативного интернета
Российские войска ударили по террористам у турецкой границы
В России рассказали о неспособности производить «Русланы»
«Лужники» оказались дороже всех игроков сборной Испании  
Трио фанатов в кокошниках увековечили на гараже  
Москвичка решила вернуть любимого и выдумала тройное изнасилование
Подсчитан срок жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста
Российские сельские учителя захотели скидок и пошли в Страсбургский суд
Россияне останутся без плацкарта
Новости партнеров

Школьнику пригрозили отчислением за стрижку

Перейти в «Мою Ленту»

Учащемуся школы Kingswood Academy в Халле, Великобритания, пригрозили отчислением за неподобающую стрижку, пишет Daily Mail.

Матери школьника сообщили, что 12-летнего Каллума Мэннинга нужно срочно подстричь. Когда он пришел в школу на следующий день с короткими волосами, прическа все еще не соответствовала регламенту школы. «Когда я пришла в школу, преподаватель сказал, что виски Каллума выбриты слишком сильно. Волосы должны быть одной длины, поэтому его нужно снова вести в парикмахерскую. Но я не хотела, чтобы он ходил лысым. Это же школа, а не армия», — рассказала мать Мэннинга Сара Эверетт.

Каллум Мэннинг — уже четвертый учащийся, кому угрожали отстранением от занятий из-за прически.

Эверетт уверена, что строгая политика школы касается только мальчиков, потому что у ее дочери, которая ходит в эту же школу, никогда не было подобных проблем.

На все претензии представители Kingswood Academy ответили, что в школе установлены строгие правила, касающийся одежды и прически, которые всегда высылаются родителям перед началом нового учебного года.

В феврале директор британской школы запретил мальчикам приходить на уроки с популярной прической. Школа Great Yarmouth Charter в Норфолке предупредила родителей о том, что дети, которые пришли в школу с модной «высокой» прической, будут отправлены домой. Директор Барри Смит причислил ее к недопустимым элементам внешнего вида.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'It's not the military': Mother is outraged as high school threatens to EXPEL her 12-year-old son over his haircut
Телеведущая вышла в эфир с бигуди в волосах
Школьникам запретили ходить на уроки с модной прической
Ценности
Ценности00:03 2 июля

По минимуму

Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
22:14 2 июля

Потрепанный кроссовок из «Назад в будущее» продали за 92 тысячи долларов

10:5728 июня

Женщин защитят от бритья

13:15 2 июля

Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue

Ценности

Обувь по-итальянски

Как выбрать себе идеальную пару, если речь идет о ботинках
19:0627 июня

Московский концепт-стор представил коллекцию в честь чемпионата по футболу

17:51 2 июля

Магазин обвинили в сексизме за распродажу во время матчей ЧМ-2018

15:4829 июня

50 Cent унизил Мэйуэзера за часы

Ценности00:0828 июня

Ваша взяла

Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
19:5226 июня

Метеорит пустили на циферблаты часов

16:23 2 июля

Девочкам-подросткам запретили ходить в школу в юбках

11:1229 июня

Меган Маркл пренебрегла услугами мужчин

Россия
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Журналистов признают иностранными агентами вслед за СМИ
Директора и завхоза воронежского интерната обвинили в гибели 23 пациентов
Сын директора устроился в школу, ни дня не работал и получил 300 тысяч рублей
Сенатор Керимов перестал быть обвиняемым и вернулся домой
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Американец ворвался на день рождения трехлетней девочки и порезал ее гостей
В США предотвратили планировавшийся в День независимости теракт
Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
Британская полиция узнала о двух виновных в отравлении Скрипалей
Трамп захотел секретности в беседе с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Киев испугался захвата из-за переименования российских войск
Украинские военные заняли населенный пункт в Донбассе
Двухмиллионный Баку погрузился во мрак из-за взрыва
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
Киев огласил список готовых к выдаче заключенных-россиян
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Россия начала торговую тяжбу с США
Россияне еще больше задолжали банкам
Россия останется без нового рекордного урожая
Польшу заставили переплачивать за российский газ
Сбербанк, Rambler Group и партнеры создадут платформу для ресторанного рынка
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Все материалы
Силовые структуры
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Лидер сибирских экстремистов взялся за старое и получил новый срок
Москвичка решила вернуть любимого и выдумала тройное изнасилование
В России пьяных водителей начнут вычислять по анализу крови
Московский инкассатор похитил у банка 10 миллионов рублей и пустился в бега
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины
В России рассказали о неспособности производить «Русланы»
Россия испытала дальнобойную ракету для С-400
В США нашли «большую проблему» Су-35
Все материалы
Спорт
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Овечкин выставит Кубок Стэнли в день игры сборной России в четвертьфинале ЧМ
Поставивший на победу Испании россиянин проиграл почти два миллиона рублей
Футбольный фанат в Подмосковье устроил вращение на машине и пожалел
Матч сборной России стал самым популярным на украинском телевидении
Определился соперник Бразилии по четвертьфиналу чемпионата мира
Бразилия вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
Земфира порадовалась победе сборной России со сцены и разозлила украинцев
Названы лучшие летние песни
Результат на лицо
Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
Член группы Bay City Rollers подхватил таинственную болезнь на курорте и умер
Харви Вайнштейну пригрозили пожизненным за новое изнасилование
Все материалы
Интернет и СМИ
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Поедающих хот-доги фанатов в кокошниках окрестили символом победы России
Все материалы
Ценности
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Потрепанный кроссовок из «Назад в будущее» продали за 92 тысячи долларов
Школьнику пригрозили отчислением за стрижку
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Большой Иосип
Женщины, роскошь и голубой вагон югославского вождя
Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
Магазин обвинили в сексизме за распродажу во время матчей ЧМ-2018
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
Три российских отеля признаны лучшими в Европе
Франция нашла развлечение для нудистов
Двести пассажиров заперли в душном самолете с выключенным кондиционером
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил
Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно
Наглые голуби начали подглядывать за британцами в душе
У испанских берегов впервые за 30 лет заметили большую белую акулу
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Жертва аварии внезапно проснулась в морге
Все материалы
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Шоковая заморозка
Можно ли ездить на Porsche Panamera и Macan GTS не только летом?
Бюджетники
Очень дешевые версии дорогих машин
История Suzuki Jimny
Как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?
Показан шестиметровый пикап «Газель» с кожаным салоном
Компания Mitsubishi обновила внедорожник Pajero
Toyota подготовила для купе GT86 «скромный» тюнинг
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы