В сети посочувствовали обладателям фамилий Тугосралов и Гнида

Владелица Twitter-аккаунта Grand Budapest предложила подписчикам рассказать о «самых интересных, необычных, странных или всратых фамилиях», которые им доводилось встречать.

Автор аккаунта уточнила, что намеревается начать коллекционировать «классные фамилии». Пока ее рейтинг возглавляют однокурсник Римский-Корсаков и ветеринар с фамилией Кошкокровавая.

Подписчики с энтузиазмом отнеслись к предложению Grand Budapest и поделились десятками причудливых фамилий, которые им встречались. Среди них оказались Крыс, Педошвед, Пробейголова, Гнида, Вагина, Бадун, Хандон, Одноочко, Тугосралов. «Мне стыдно оттого, что я засмеялась слишком сильно...» — отреагировала автор треда на фамилию Тугосралов.

«Есть знакомая с фамилией Шлюхина. Вышла замуж — стала Пердежнова. Везет, что сказать», — пишет микроблогер с ником Strange Aquarius.

Некоторые фамилии приобретали смешной оттенок в контексте историй, в которых они фигурировали. «Мама в суде работает, и там как-то Буховка подавал обвинительную на Недоливку и адвокатом у него был Бокал. История эпическая, конечно», — рассказывает юзер с ником deadly alive кестинг-мерфи.

Другие обратили внимание на интересные сочетания имен и фамилий. Один из участников треда вспомнил, что среди его клиентов был Небесный Ангел Петрович.

Некоторые пользователи проявляли сочувствие по отношению к носителям неблагозвучных фамилий, однако кое-кто указывал, что далеко не все они нуждаются в жалости. Знакомая с мужчиной по фамилии Гнида характеризует его как волевого человека, который не стесняется своей фамилии. «Ты чо, с таким апломбом был мужик. Гнида, говорит, моя фамилия! Фамилия моя — Гнида!» — уверяет микроблогер с ником AAluminium.

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