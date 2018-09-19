Девушки рассказали о самых диких мужских попытках завоевать их внимание

Популярный микроблогер «Никотинка с бровями» предложил подписчицам в Twitter поделиться историями «самых мудацких подкатов» в соцсетях и мессенджерах.
Его подписчицы охотно подхватили инициативу и рассказали десятки историй о грубых попытках соблазнения, которые предпринимали представители противоположного пола.
Пользователь -EtonitazenƎ- выложила скриншоты переписки, в которой неизвестный молодой человек предлагал ее «попробовать», подразумевая занятие сексом. Девушка назвала его пошляком, что его не остановило. Мужчина признался, что он «человек прямий», а когда девушка начала поправлять его орфографические ошибки, он вскипел и написал, что она «сильно замарочиная» и на самом деле совсем непривлекательная, а он женат.
Другой девушке во время переписки молодой человек задал вопрос, «почему ее удобно обнимать». Та ответила, что из-за небольшого роста — 150 сантиметров. «Это шесть моих членов», — ответил ухажер, поинтересовавшись, какого размера ее грудь.
Пользовательнице с ником Мари предложили секс коротким «хочу скс». Микроблогеры предположили, что соискатель на самом деле просил у нее социальную карту студента или самозарядный карабин Симонова.
Микроблогер Оля (@spirited_away8) пожаловалась на то, что однажды с ней пытался завязать эротическое знакомство алкаш. «Он сказал: "У тебя глаза сладкие, как сахар. Ты давно не целовалась, да?" и потянулся ко мне. В общем, так быстро из вагона никогда не выбегала», — вспоминает девушка.
Ранее в сентябре подписчики «Никотинки с бровями» поделились историями самых нелепых травм в своей жизни.