В сети назвали верные способы провалить любое собеседование

В Twitter вспомнили случаи, когда одна сказанная на собеседовании фраза склонила работодателя отказать соискателю в работе. Пользователи публикуют свои истории под хештегом #IBlewTheInterviewWhen («Я провалил собеседование, когда...»).

Микроблогер Steve Oh вспоминает, как его подвела излишняя вежливость:«Я сделал реверанс. По-видимому, это произвело негативное впечатление на парня».

«Я провалил собеседование, когда они спросили меня, где я вижу себя через пять лет, и я сказал "надеюсь, что не на этой свалке"», — пишет Seth.

«Когда они спросили об истории работы (Work history), я подумал, что они сказали: "Работай, мистер" (Work it, mister)».

Бен Рипли сказал, что не прошел собеседование, когда на просьбу описать себя одним словом ответил: «Противоречивый».

«Я повторил сцену прослушивания из фильма "Танец-вспышка". Интервьюеры из Goldman Sachs не были впечатлены», — в шутку сетует Йохан Хулаими (Johan Hulaimi).

«Я спросил, нужно ли мне надевать штаны на работу».

«Я провалила интервью, когда не смогла придумать ни одной причины, по которым они должны меня нанять», — признается Хиллари Миллер (Hillary Miller).

Иногда судьба собеседования определяется еще до его начала. «Я украла парковочное место у интервьюера прямо перед тем, как оно началось», — вспоминает один из пользователей. «Я провалил собеседование, когда ударил машину боссов на автостоянке после интервью», — жалуется другой.

Всего с хештегом #IBlewTheInterviewWhen опубликованы сотни забавных и абсурдных историй о неудачных собеседованиях. Ранее в январе в сети перечислили «самые дурацкие» поводы, которые приводили к разладу в отношениях.

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