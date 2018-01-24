В сети перечислили «самые тупые» и изнуряющие споры из жизни влюбленных

Микроблогеры Twitter вспомнили «самые идиотские» поводы для споров, которые приводили к серьезным размолвкам среди пар. Наиболее абсурдные и вопиющие случаи пользователи публикуют под хештегом #StupidThingsCouplesFightAbout.

Девушки пишут, что нередко вспыхивали, когда молодые люди поначалу говорили, что им безразлично, что есть на ужин, а когда ужин был готов, отказывались от него, потому что «не этого хотели». Другие вспомнили, как оставались голодными по этой причине.

— Что бы ты хотел съесть?

— Без разницы, на твое усмотрение.

— Хорошо, давай закажем китайскую еду.

— Э-э, это я не хочу ...

— Хорошо. Тогда итальянскую еду.

— Эхххх...

— Боже мой, просто скажи мне, что хочешь!

— Нет, ты выбирай.

И продолжайте, пока оба не проголодаетесь.

«Почему так сложно заменить туалетную бумагу после того, как она закончилась?» — негодует Just Kristen, вспоминая, как из-за этого возникали склоки.

Судя по сообщениям в Twitter, туалетная бумага часто становится камнем преткновения в отношениях. Так, пользователи пишут, что часто раздражаются, когда вторая половина неправильно вставляет рулон в держатель для бумаги: некоторые считают, что при этом бумага должна свисать сверху, в то время как другие полагают, что отрывать бумагу снизу рулона удобнее.

«Мой муж оставляет смятые бумажные полотенца повсюду... это меня убивает», — досадует Just Heather. «Кто превращает расческу в чесалку для пуделя?» — возмущается Sharalonia.

Девушки напомнили своим сожителям, как на самом деле выглядят правильно сложенные вещи.

Мужчины же недовольны навязчивым стремлением женщин к чистоте и порядку. «Я чуть не спровоцировал третью мировую войну, потому что разбросал свои носки», — вспоминает That MF Brian.

«Мы не боремся. Она просто на меня кричит», — жалуется другой микроблогер. Всего под хештегом были опубликованы десятки комментариев.

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