Названы лучшие работодатели для российских студентов

Лучшими работодателями для российских студентов названы технологические компании Google, «Яндекс» и Apple. Об этом свидетельствуют данные исследования портала поиска работы Future Today, которые приводит РБК.

В опросе участвовали более 20 тысяч студентов из топ-30 вузов страны, которые оканчивают учебу в этом или следующем году. Большинство опрошенных хотят работать в Google — 21,3 процента респондентов. «Яндекс» выбрали 19,4 процента студентов, а Apple — 16,5 процента.

«Газпром», занимавший третью строчку рейтинга, сместился на четвертую: в качестве приоритетного места будущей работы его выбрали 15 процентов студентов. В пятерку вошла также компания BMW — 8,4 процента голосов.

Самыми важными факторами выбора работодателей опрошенные считают гибкий график (41,4 процента), баланс работы и личной жизни (37,8 процента), дружный коллектив (35,4 процента). Все студенты заявили, что их устроит зарплата более 120 тысяч рублей в месяц. 42 процента респондентов готовы трудиться за 50 тысяч рублей.

В апреле 2018 года сообщалось, что «Газпром нефть» второй год подряд стала лучшим работодателем среди национальных компаний по версии международной премии Randstad Award. Первое место в рейтинге компания получила по результатам независимого опроса 9,5 тысячи респондентов — представителей трудоспособного населения из всех регионов России.

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