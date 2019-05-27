Российским таксистам ограничат время за рулем

Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

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Такая инициатива содержится в обновленном ко второму чтению в Госдуме законопроекту об агрегаторах такси. Система, которой оборудуют автомобили, будет отслеживать маршрут движения такси. У каждого водителя будет персональная карта, которая начнет фиксировать, сколько времени он провел за рулем.

После того как таксист выработает норму часов, он больше не сможет ездить. Все операторы начнут предоставлять в единую систему отчеты о режиме труда и отдыха водителей. Москвичев отметил, что теперь «от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет».

В декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании работы такси в России. Согласно документу, агрегаторы смогут работать только с водителями, у которых будет специальное разрешение на перевозки. Пока же лицензия выдается на автомобиль, а не человеку. Это приводит к тому, что агрегаторы получают разрешение на работу такси на принадлежащую им машину, а потом сдают ее в аренду физлицам, в том числе нелегальным мигрантам.

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