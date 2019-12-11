Отношениям между Россией и ЕС предрекли «новое начало»

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов предрек «новое начало» отношениям между Россией и Евросоюзом (ЕС) в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

«Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — заявил Чижов. Он добавил, что сейчас фактором, «отравляющим» отношения между Москвой и ЕС, являются антироссийские санкции.

По словам Чижова, взаимозависимость России и Евросоюза по-прежнему существует. Он пояснил, что на долю ЕС приходится около половины объема товарооборота России. Кроме того, европейский бизнес продолжает инвестировать в российскую экономику. Постпред также подчеркнул, что сейчас реализовывается большое количество культурных, образовательных и научных проектов. «Не следует заблуждаться: без России не решить ни одной значимой международной проблемы, а наши задачи на мировой арене во многом близки», — заявил Чижов.

В июне Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. Тогда же на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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