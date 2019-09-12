Граждане ЕС выбрали сторону в войне США с Россией

Большинство граждан Евросоюза не поддержали бы ни одну из сторон в предполагаемой войне США с Россией. Об этом со ссылкой на сентябрьский доклад аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) сообщает Quartz.

Более 60 тысяч европейцев в 14 странах блока ответили на вопрос «Кого, вы считаете, стоит поддержать вашему государству в конфликте Соединенных Штатов и России?». Во всех странах, где проводился опрос, самым популярным ответом было «ни одну, ни другую сторону».

Самые большие симпатии к США сохранились в Польше: там американцев поддержали 33 процента населения. Меньше всего поддержки обнаружили в Австрии (4 процента) и Греции (5 процентов). Там тех, кто поддержал бы Россию, оказалось больше, чем сторонников Соединенных Штатов.

На общем фоне выделилась Словакия: там российскую сторону поддержал бы каждый пятый, а о приверженности американской стороне заявили лишь 6 из 100 человек. В большинстве опрошенных государств обнаружилось 60-70 процентов тех, кто предпочел бы сохранить нейтралитет.

Как считают авторы доклада, такая неоднозначная позиция вызвана не только внешней политикой президента США Дональда Трампа, но и ослаблением всеобщей веры в то, что некий глобальный мировой порядок может работать по установленным правилам.

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