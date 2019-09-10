Россия рассказала о готовности «ракетного ответа» США

Работа России по ответу на ракетные испытания США находится в продвинутой стадии. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, межведомственная работа с предложениями по этой теме пока продолжается, однако у страны есть необходимые заделы в военно-технической сфере. В случае необходимости Россия оперативно даст ответ «на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным [их] размещением в различных регионах», добавил замглавы МИД.

Грушко также подчеркнул, что безопасность страны будет надежно защищена. В то же время Москва не намерена первой размещать ракеты средней дальности и сделает это лишь когда аналогичное оружие разместят другие страны.

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Ранее сообщалось, что США планируют поставить на вооружение запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (агаДРСМД) гиперзвуковые высокоточные ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.

18 августа американское Министерство обороны провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы соглашение действовало на тот момент. Снаряд преодолел более 500 километров и успешно поразил цель. Позднее Кремль анонсировал ответ на испытания.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа 2019 года.

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