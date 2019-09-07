США отказались покупать российское супероружие

США не собираются покупать российские гиперзвуковые ракеты. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

По словам представителя, причин для подобной покупки у американской стороны немного. «У США большое сравнительное преимущество по сравнению с Россией в безопасной разработке, испытаниях и реализации ракетных технологий», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что предлагал властям США приобрести у Москвы гиперзвуковое оружие. Российский лидер отметил, что таким образом страны могли бы уравновесить баланс вооружений в мире. Однако американский президент Дональд Трамп ответил отказом, заявив, что подобное оружие вскоре появится у Пентагона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!