Раскрыты подробности американского гиперзвукового «Авангарда»

Первый экспериментальный прототип гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Сухопутные войска США получат к 2023 фискальному году, пишет Defence Blog.

Издание, ссылаясь на публикацию Army AL&T Magazine, пишет, что в основе LRHW лежит твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR) с гиперзвуковым глайдером Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в боевой части, способным к маневрированию на скорости свыше 6 100 километров в час по непредсказуемой для средств противоракетной обороны (ПРО) противника траектории. Пусковая установка LRHW разместится на мобильной наземной платформе (прицепе с тягачом).

Кроме Сухопутных войск, глайдер C-HGB получат Военно-морские силы (ВМС) и Военно-воздушные силы (ВВС) США, тогда как AUR предназначен лишь для Армии и ВМС. Совместные испытания компонентов LRHW начнется с 2020 года.

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В июле Aviation Week сообщило, что Соединенные Штаты помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия работают над двумя аналогичными засекреченными программами.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин представил ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. По словам главы государства, последний способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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