Путин выступил с важным заявлением об американских ракетах

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением после совещания с членами Совета безопасности страны на тему последних ракетных испытаний США. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что американская сторона, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), «развязала себе руки для развертывания в разных регионах мира запрещенных ракет». «Единственной целью США являлось прикрытие работ, проводимых в нарушение ДРСМД и изначальное намерение выйти из него», — сказал Путин.

По словам президента, США запустили пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией этого соглашения, но Москва и ранее располагала сведениями о работе американской стороны над запрещенным договором оружием.

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В связи с действиями США Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу. Россия, как подчеркнул глава государства, будет обеспечивать свою безопасность в одностороннем порядке.

В Кремле ранее анонсировали это заявление, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал его как важное.

18 августа американские военные испытали крылатую ракету наземного базирования. Впоследствии стало известно, что это «сухопутная» версия ракеты Tomahawk («Томагавк»), которая ранее подпадала под ограничения ДРСМД. Испытание США такого оружия стало первым после официального прекращения действия договора в начале августа.

ДРСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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